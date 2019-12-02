[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
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Все про:Зеленский (481) Нафтогаз (1950) СНБО (172) указ (33) энергетика (171)

 Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 декабря "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №874 от 2 декабря обнародован на сайте главы государства.

Введенным в действием решением СНБО Кабмину поручено безотлагательно утвердить финансовые планы НАК "Нафтогаз Украины" на 2019 и 2020 год, а также предпринять "во взаимодействии с институтами Европейского Союза меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года".

Правительство обязано урегулировать вопрос определения объемов страхового запаса природного газа на 2020 год, обеспечить пересмотр Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, проработать вопрос по обеспечению энергетической устойчивости Украины и принть соответствующее решение.

Кабмину поручено в течение первого полугодия 2020 года ввести механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергетических ресурсов всеми категориями потребителей, а также обеспечить разработку до 1 января 2021 года дорожной карты перехода на расчеты за природный газ по энергетическим показателям.

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Кроме того, Кабмин должен обработать вопрос диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок.

Правительству также поручено предпринять до конца года исчерпывающие меры для погашения задолженности и выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий государственной формы собственности.

Кабмину также поручено внести в Раду законопроекты об актуализации положений Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, проект новой редакции Кодекса о недрах, а также законопроект о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Антимонопольному комитету Украины поручено провести расследования нарушений требований законодательства о защите экономической конкуренции субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность на энергетических рынках, и принять соответствующие меры реагирования.

В то же время Зеленский отменил два изданных в 2014 году указа пятого президента Украины Петра Порошенко: указ от 1 мая 2014 года №448 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2014 год "О состоянии обеспечения энергетической безопасности в связи с ситуацией по поставкам природного газа в Украину" и указ от 14 ноября 2014 года №876 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 года "О состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложные меры по устойчивому проведению отопительного сезона 2014/2015 года".

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162977
 
 
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Для сохранения транзита Украине никаких мер предпринимать не нужно. Транзит нужен не нам. Он нужен ********** и Европе. Так что наша задача только назнаначить адекватную цену за транзит. И это все. Более того, сегодня, до запуска "потоков" 1 и 2 в 2020 году, только через Украину можно прокачать необходимые объемы. И качать мы их будем меньше года, какой бы срок контракта не был подписан ******. С кацапов сначала нужно получить во рещшения судов, а потом уже осуществлять транзит. Деньги вперед!
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а поставки вугілля, нафтопродуктів з рашки нам треба?
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А по моему мнению, не может быть никакой энергобезопасности Украины, если открыть рынок эл. энергии из россии в ущерб украинским производителям , наладить прямые поставки газа, зная с какими ПОДОНКАМИ имеем дело. Зеля, наверное еще в детсад ходил, когда рашисты нам в морозы газовый вентиль закручивали?!! Но самое главное,- НЕ ИМЕЕМ МЫ МОРАЛЬНОГО ПРАВА СВОИМИ ДЕНЬГАМИ ПОМОГАТЬ РАШИСТСКОЙ АРМИИ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ НАС НА ДОНБАССЕ!!! Надо с поляками в тандеме налаживать поставки сжиженного американского газа. Нет терминалов? Надо не даунбасс спонсировать, а строить терминалы. Безвыходных ситуаций не бывает. НАДО ЗАХОТЕТЬ!
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