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Все про:Кабмин (3660) правила (43) органическая продукция (15)

 Кабмин утвердил порядок производства органической продукции

Кабинет министров утвердил порядок органического производства и обращения органической продукции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно постановлению правительства от 23 октября 2019 года №970, данный порядок определяет подробные правила относительно схемы чередования культур в севообороте, применения органических удобрений при производстве, использования органических семян и посадочного материала, использования органических кормов для кормления животных и другое.

В целом порядок определяет подробные правила органического производства и обращения органической продукции таких отраслей, как растениеводство, животноводство, грибоводство аквакультура, производство органических морских водорослей, органических пищевых продуктов, органических кормов и заготовки органических объектов растительного мира.

Как сообщалось, закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" вступил в силу 2 августа. Он устанавливает требования к производству органической продукции, ее обращению, маркировке и реализации, а также механизму сертификации органического производства, предусматривает создание реестров операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162974
 
 
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