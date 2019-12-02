 Кабмин утвердил порядок производства органической продукции

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно постановлению правительства от 23 октября 2019 года №970, данный порядок определяет подробные правила относительно схемы чередования культур в севообороте, применения органических удобрений при производстве, использования органических семян и посадочного материала, использования органических кормов для кормления животных и другое.

В целом порядок определяет подробные правила органического производства и обращения органической продукции таких отраслей, как растениеводство, животноводство, грибоводство аквакультура, производство органических морских водорослей, органических пищевых продуктов, органических кормов и заготовки органических объектов растительного мира.

Как сообщалось, закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" вступил в силу 2 августа. Он устанавливает требования к производству органической продукции, ее обращению, маркировке и реализации, а также механизму сертификации органического производства, предусматривает создание реестров операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала.