[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.82 26.09
 Транспорт
  312  0
Все про:Днепр_город (194) Киев (2313) Румыния (70) авиасообщение (1395)

 Авиакомпания Коломойского запустит три новых рейса из Ивано-Франковска

Авиакомпания "Роза Ветров" с 27 декабря 2019 года открывает новые регулярные авиарейсы из Ивано-Франковска в Киев ("Борисполь"), Днепр и Отопень (Румыния).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолетах Embraer 145.

Вылет из Ивано-Франковска в Киев запланирован на 16:40, прилет – 17:50. Обратно: вылет из Киева в 09:20, прилет – 10:40. Стоимость билета в одну сторону с багажем до 23 кг составляет от 2,1 тыс. грн.

Вылет из Ивано-Франковска в Днепр запланирован на 15:50, прилет – 17:10. Обратно: вылет из Днепра в 11:40, прилет – 13:15. Стоимость билета в одну сторону с багажем до 23 кг составляет от 2,7 тыс. грн.

Вылет из Ивано-Франковска в Отопень запланирован на 12:00, прилет – 13:15. Обратно: вылет из Отопени в 14:00, прилет – 15:30. Стоимость билета в одну сторону с багажем до 23 кг составляет от 2,5 тыс. грн.

Авиакомпания "Роза Ветров" основана в 2003 году. Основным направлением деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

По данным СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел", ООО "Феста", "Ренли" и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162973
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Донбасс Зеленский Кабмин Киев правоохранительные органы Россия США
 
 
 
 
 
 вверх