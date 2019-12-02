 Доходы госбюджета в ноябре оказались на 8 миллиардов меньше плана, – Казначейство

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.

В частности, поступления в общий фонд госбюджета в ноябре составили 80,21 млрд грн, что на 6,09 млрд грн или на 7,1% меньше плана и на 8,8% ниже показателя в ноябре 201 года.

Поступления в спецфонд госбюджета составили в ноябре 8,82 мрд грн, что на 2,25 ммлрд грн или на 20,3% меньше плана, но на 2,2% больше показателя ноября 2018 года.

В целом в январе-ноябре 2019 года доходы госбюджета составили 899,75 млрд грн, что на 55,97 млрд грн или 5,9% ниже плана, но превышает прошлогодний показатель за 11 месяцев на 6,7%.

При этом в общий фонд госбюджета за 11 месяцев поступило 792,22 млрд грн, что на 51,03 млрд грн или на 6,1% меньше планового показателя.

Согласно данным Госказначейства, невыполнение плановых поступлений от органов Фискальносй службы за 11 месяцев составило 43 млрд грн. В том числе поступления от налогов после возмещения НДС составили 410,7 млрд грн, что на 7,27 млрд или на 1,7% меньше плана. Таможенные поступления составили 289,53 млрд, что на 35,74 млрд грн или на 11% меньше запланированных.

Напомним, доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.