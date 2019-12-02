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 Энергетика, Финансы
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 Кабмин разрешил "Укргазбанку" обслуживать расчеты на рынке электроэнергии

Кабинет министров разрешил банку с долей государства в уставном капитале не менее 75% стать уполномоченным банком на рынке электрической энергии.

Соответствующее постановление Кабмина от 27 ноября 2019 года №967 опубликовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Нацбанка, АБ "Укргазбанк" является единственным банком, который подходит под этот критерий - государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Как сообщалось, 27 февраля 2019 года Кабмин определил "Ощадбанк", единственным уполномоченным банком на рынке электроэнергии.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2019 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (114,133 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162966
 
 
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