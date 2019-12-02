 Кабмин разрешил "Укргазбанку" обслуживать расчеты на рынке электроэнергии

Соответствующее постановление Кабмина от 27 ноября 2019 года №967 опубликовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Нацбанка, АБ "Укргазбанк" является единственным банком, который подходит под этот критерий - государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Как сообщалось, 27 февраля 2019 года Кабмин определил "Ощадбанк", единственным уполномоченным банком на рынке электроэнергии.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2019 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (114,133 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.