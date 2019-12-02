 Кабмин назначил нового представителя парламента в набсовет "Укрэксимбанка"

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на распоряжение Кабинета министров №1119-р от 27 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сейчас Каплюк является физическим лицом-предпринимателем, в 2015-2017 годах он занимал должность директора департамента риск-менеджмента "Укргазбанка", в 2013–2015 годах был начальником управления контроля кредитных рисков банка ВТБ.

Ранее от парламента в набсовет "Укрэксимбанка" была делегирована экс-глава банковского надзора НБУ Алла Шульга.

Как сообщалось, летективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

"Укрэксимбанк", собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру чистых активов (205,44 млрд грн) банк занимал 3 место среди 76 действовавших в стране банков.