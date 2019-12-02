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 Мировые поставки ПК в 2019-2023 годах будут ежегодно снижаться на 2,6%, – IDC

Мировые поставки персональных компьютеров, включая настольные версии и планшеты, будут сокращаться в среднем на 2,6% в год в период 2019-2023 годов.

Об этом говорится в обновленном прогнозе исследовательской компании International Data Corporation (IDC), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Хотя в текущем году мировой рынок ПК увеличится на 0,5% в годовом выражении и достигнет 407,7 млн единиц, в последующие годы рост сменится сокращением, и к 2023 году поставки уменьшатся до 366,7 млн единиц. 

При этом произойдет перераспределение долей рынка между сегментами. Доля планшетов сократится с 26,3% в 2019 году до 18,3% в 2023 году. Доля настольных ПК и рабочих станций уменьшится с 23% до 20,9%, доля ноутбуков и мобильных рабочих станций сократится с 18,4% до 13,7%. В то же время доля ультратонких ноутбуков вырастет с 20% до 27,3%, а доля устройств "два в одном" увеличится с 12,4% до 19,7%.

Сегмент "два в одном" (трансформируемые компьютеры или мультипады) продемонстрирует совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) в 9,4% в рассматриваемый период, а ультратонкие ноутбуки - 5,3%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162961
 
 
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