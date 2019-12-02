 Нефьодов заявил о выполнении плана поступлений таможенных платежей

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Результаты ноября. План выполнили, перечислили 30,3 млрд грн в бюджет. И это при том, что у нас только увеличивается несоответствие заложенного в бюджет курса гривни объективной реальности. В бюджете на конец года – 29,4, а у НБУ сегодня – 23,97 (грн/$, – ред.), – сообщил глава Таможенной службы.

По словам Нефьодова, за последние 3 месяца (сентябрь-ноябрь) поступления от таможни в госбюджет составили $3,87 млрд, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"При этом стоимостные объемы налогооблагаемого импорта уменьшились на 7% (в первую очередь из-за падения мировых цен на уголь, газ, нефть). То есть сейчас таможня собирает больше налогов при уменьшении стоимости ввозимых товаров. В результате за последние месяцы возросла налоговая нагрузка на $1 импорта – с $0,26 в 2018 году до $0,27 в 2019 году", – отметил глава Таможенной службы.

Нефьодов добавил, что также растет таможенная стоимость несырьевого импорта (с $1,5/кг до $1,6/кг), что свидетельствует о постепенном уменьшении "серого импорта".

По данным Госказначейства на 29 ноября, в прошлом месяце таможенные органы обеспечил поступления в госбюджет на сумму 26,51 млрд грн при плане в 26,18 млрд грн. При этом в ноябре 2018 года таможенные поступления были значительно больше – 33,58 млрд грн.

В октябре 2019 года таможенные органы перечислили в госбюджет 30,32 млрд грн при плане в 35,12 млрд, тогда как в октябре 2018 года было собрано 35,55 млрд грн.

В сентябре таможенные поступления в госбюджет составили 26,64 млрд грн при плане 31,54 млрд грн (в сентябре 2018 года – 30,47 млрд грн).

По данным Казначейства, в целом в январе-ноябре 2019 года таможенные органы перечислили в госбюджет 289,27 млрд грн при плане в 325,27 млрд грн.