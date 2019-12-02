[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
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 Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление в 2 раза, но через год

Президент Владимир Зеленский анонсировал решение, которое позволит во время отопительного сезона 2020/2021 года снизить тарифы на отопление наполовину.

Об этом Зеленский сказал в видеокомментарии на своей странице в соцсети Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Была встреча с правительством на Банковой, в Офисе президента, по поводу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были снижены платежки на отопление. Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа. Мы готовим эту информацию, этапы (программы), что будет сделано и какие средства будут выделены", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее президент поставил задачу по снижению с декабря тарифов для населения на отопление в связи со снижением ранее цены на газ.

"Мы с ценой на газ справились. Для того, чтобы тариф на тепло тоже пошел вниз этой зимой, у нас есть очень короткий законопроект, который можно внести от президента как неотложный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится. На эту зиму мы уже защитили потребителя от роста тарифов, потому что традиционно он рос. Уже не будет расти", – прокомментировал ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По прогнозам Кабмина, тариф на тепло может снизиться этой зимой на 80-130 грн или на 10-15% от нынешнего показателя.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162957
 
 
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Бред !!! Фейк !!! Фантастика !!! лохи верте !
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А на главную выложить забыли, или конкретно у кого-то что-то разорвало и запылало в редакции? Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление в 2 раза, но через год - Цензор.НЕТ 3266
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чи то воно таке ТУПЕ чи ті хто йму пишуть тексти "по=дебільному"
ТАРИФ -система правил для створення ЦІНИ.

ТАК ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО «ПІДНЯТИ чи "АПУСТІТЬ" ПРАВИЛА»??
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Після виїзда Зелі в Ростов , потрібно одним голосуванням відмінити все , що СН дебіли наголосували , за все їх коротке правління.
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