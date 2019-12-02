 "Украэрорух" установит новые современные радиомаяки по всей Украине

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, новые радиомаяки будут установлены по всей Украине и улучшат качество навигационных услуг в соответствующих районах воздушного пространства Украины, передает БизнесЦензор.

Проект финансируется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Закупка оборудования была осуществлена ​​по правилам и процедурам ЕБРР.

"Характеристики всех навигационных средств, которые устанавливает "Украэрорух", соответствуют стандартам и рекомендуемой практике ИКАО и национальным сертификационным требованиям", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что "Украэрорух" сотрудничает с ведущим немецким производителем аэронавигационного оборудования Thales уже около двадцати лет.