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 "Украэрорух" установит новые современные радиомаяки по всей Украине

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") и немецкая компания Thales Deutschland GmbH подписали договор о поставке пяти комплектов современных всесторонне направленных дальномерных радиомаяков (DME).

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, новые радиомаяки будут установлены по всей Украине и улучшат качество навигационных услуг в соответствующих районах воздушного пространства Украины, передает БизнесЦензор.

Проект финансируется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Закупка оборудования была осуществлена ​​по правилам и процедурам ЕБРР.

"Характеристики всех навигационных средств, которые устанавливает "Украэрорух", соответствуют стандартам и рекомендуемой практике ИКАО и национальным сертификационным требованиям", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что "Украэрорух" сотрудничает с ведущим немецким производителем аэронавигационного оборудования Thales уже около двадцати лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162955
 
 
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