 Кабмин назначил главой "Электротяжмаша" топ-менеджера Ахметова

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1147-р от 27 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Буська Виктора Михайловича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", – сказано в документе.

Виктор Бусько с 2012 по 2018 годы занимал должность гендиректора предприятия по производству огнеупоров ЧАО "Запорожогнеупор", которое входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, а затем работал в ООО "Метинвест СМЦ".

Бусько также является депутатом Запорожского облсовета от фракции "Оппозиционный блок".

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Как сообщалось, в октябре Министерство развития экономики передало завод "Электротяжмаш" на приватизацию в Фонд государственного имущества.

Напомним, 26 июня Кабинет министров согласовал назначение по итогам конкурса на должность директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" Дмитрия Костюка, который был исполняющим обязанности главы предприятия.

"Завод "Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.