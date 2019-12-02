 Литовская компания может запустить производство солнечных панелей в Херсонской области

Об этом говорится в сообщении Украинского союза промышленников и предпринимателей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проекты компании по энергообеспечению жилья могут помочь украинцам значительно удешевить отопление своих домов. Производство солнечных модулей вскоре будет открыто в Украине", - отметил председатель правления группы Global BOD Group, участник Литовско-украинского делового совета Видмантас Янулявичюс в ходе V украинско-литовского экономического форума в Вильнюсе.

По словам Янулявичюса, Литва готова помочь Украине в сфере поставок тепла.

"В Литве уже есть такие проекты", - сказал Янулявичюс, подчеркнув, что инвестирование в Украину и открытие здесь производств - "перспективная вещь".

Кроме того, Янулявичюс сообщил, что Global BOD Group также рассматривает возможность строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 30 МВт в этом регионе.

Как сообщалось, Global BOD Group в августе 2019 года запустила СЭС нового поколения на 2 МВт в Вольногорске Днепропетровской области. СЭС нового поколения использует новаторскую технологию - двухфазные солнечные панели в сочетании с современной системой солнечного отслеживания. Технология позволяет генерировать на 40% больше электроэнергии по сравнению с традиционными солнечными установками.