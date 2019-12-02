 Минфин разместит облигации внутреннего займа в долларах после трехнедельного перерыва

Это указано в обновленном графике на сайте ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно графику, на каждом декабрьском аукционе, которые традиционно проходят по вторникам, будут также предлагаться годичные ОВГЗ в гривне.

Помимо того, Минфин 3 и 17 декабря намерен выставить трехмесячные и трехлетние ОВГЗ, а 10 и 24 декабря – шестимесячные и двухлетние бумаги.

В графике пока отсутствуют аукционы с предложением популярных у нерезидентов более долгосрочных бумаг. Ранее в Минфине допускали такую возможность, если вступят в силу принятые в ноябре поправки в бюджетный кодекс о возможности осуществления авансовых заимствований в госбюджет следующего года.

Как сообщалось, на последнем аукционе 13 ноября ставка отсечения двухлетних ОВГЗ в долларах была снижена с 5,5% до 4,25% годовых, а наличие покупателей, готовых на снижение доходности до 3,5%, позволило Минфину получить средневзвешенную доходность 4,02% годовых.

Объем размещения составил $304,88 млн по сравнению с $351,9 млн на предыдущих аукционах 11 сентября.