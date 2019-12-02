 "Укрзализныця" планирует отдать в концессию вокзал в Ивано-Франковске

Как передает БизнесЦензор, об этом глава правления компании Евгений Кравцов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Есть железнодорожный вокзал в Ивано-Франковске. В центре города и в достаточно хорошем состоянии. Но: более половины его площади не используется, а сам вокзал убыточный. За год он генерирует 12-15 млн грн убытков для "Укрзализныци". Сегодня его осмотрели и включили во вторую очередь вокзалов, которые будут переданы в концессию. В планах – в течение следующих два года", – сообщил Кравцов.

По словам главы железнодорожной компании, вокзал Ивано-Франковска может стать транспортным хабом для региона.

"Мы здесь видим перспективы не только развития торговых площадей, но и создания транспортного хаба, который объединит разные виды транспорта. Знаю, что многие туристы путешествуют в Ивано-Франковск по железной дороге, а уже дальше, например, к лыжному курорту "Буковель", – автобусами. Поэтому эти виды транспорта должны быть синхронизированы",– отметил Кравцов.

Как сообщалось, ранее глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о планах передать в концессию Дарницкий вокзал в Киеве для его достройки.