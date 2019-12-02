[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.82 26.09
 Коррупция
  1508  2
Все про:отмывание денег (171) СБУ (475) Укрспецэкспорт (32) ГБР (56)

 Заместитель главы "Укрспецэкспорта" выводил средства госпредприятия через свой ресторан, – ГБР

Управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве подозревает, что служащие госкомпании "Укрспецэкспорт" в 2016-2019 годах присваивали средства госпредприятия, заключая договоры с подконтрольным руководству госкомпании ООО "Фишер клаб" и ООО "Фишер клаб 2017" на услуги по питанию представителей иностранных делегаций и сотрудников "Укрспецэкспорта" в киевском ресторане "Fisher", которые фактически не предоставлялись.

Об этом свидетельствует постановление Голосеевского райсуда Киева от 25 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в 2016-2019 годах "Укрспецэкспорт" провел в ресторане "Fisher" более 200 мероприятий (обеды, ужины и дружеские ужины) на общую сумму до 10 млн грн. Участниками этих мероприятий были сотрудники госкомпании, переводчики и иностранные делегации. За каждое такое мероприятие в ресторане "Fisher" "Укрспецэкспорт" перечислял "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017" средства в сумме от 4 тыс. грн до 10 тыс. грн.

По данным СБУ, обеды, ужины и дружеские ужины в ресторане "Fisher" по факту не проводились.

Согласно материалам дела, заместитель гендиректора "Укрспецэкспорт", являясь фактическим владельцем ресторана "Fisher", управление финансово-хозяйственной деятельностью которого осуществляется через "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017", предоставлял указания подчиненным на оформление заведомо фиктивных актов оказания услуг по питанию иностранных делегаций в этом ресторане.

В свою очередь, родственник заместителя гендиректора "Укрспецэкспорт", будучи номинальным руководителем ресторана, совместно с директором "Фишер" и другими неустановленными лицами, изготавливали фиктивные счета на оплату и товарные чеки от ресторана, которые в дальнейшем служили основанием для перечисления ГК "Укрспецэкспорт" средств.

В дальнейшем с согласия гендиректора ГК "Укрспецэкспорт" и под контролем главного бухгалтера госкомпании на счета "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017" перечислялись средства за якобы предоставленные услуги по питанию иностранных делегаций в ресторане. После этого, средства переводились в наличные через два ФЛП и ООО "Товстар" и присваивались заместителем гендиректора.

По данным следствия, родственник заместителя гендиректора при посредничестве другого лица через водителя заместителя гендиректора передают замгендиректора обналиченные средства для их распределения между ним, гендиректором "Укрспецэкспорт" и главбухом.

25 ноября суд предоставил следователям доступ к документации операторов мобильной связи. В частности, информации об абонентах телекоммуникационных услуг, которые находились на ул. Дегтяревская, д. 36 ГК "Укрспецэкспорт"; ул. Кирилло-Мефодиевская, д. 14/2, ресторан "Фишер"; просп. Отрадный, 22, ресторан "Украинские блюда"; ул. Лаврская, 13, ресторан "Купол"; ул. Большая Житомирская, 2А, отель "InterContinental Kyiv".

В тот же день суд предоставил доступ к информации оператора мобильной связи "Vodafon", содержащие данные о разговорах заместителя гендиректора "Укрспецэкспорт", его родственника и других фигурантов дела.

Читайте также: Замдиректора "Укрспецэкспорта" не указал в декларации элитные авто и ресторан. ВИДЕО

Как сообщалось, в мае журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что заместитель гендиректора ГП "Укрспецэкспорт" Павел Старинец не указал в своей декларации машины и ресторан, которыми владеет.

При этом в течение рабочей недели на рабочем авто "Укрспецэкспорта", которым пользуется Павел Старинец, его личный водитель приезжает в ресторан "Фишер". Он каждый день приносил в заведение документы, а также проводил встречи с человеком, который оставлял в его авто передачи.

Ресторан "Фишер" был записан на Сергея Коваленко до мая этого года, то есть до выхода расследования. В социальной сети "Одноклассники" отец чиновника Виктор Старинец указал родную сестру Сергея Коваленко своей племянницей. То есть, номинальный владелец ресторана "Фишер" и чиновник Павел Старинец - родственники.

В настоящее время ООО "Фишер Клаб" называется ООО "Норт компани" и записано оно на ООО "Мейн стренг", бенефициары Олеся Романенко и Татьяна Кулиш, директором указан Юсуф Саматех. В 2017-2019 годах директором "Фишер Клаб" была Ирина Обросова, в 2016-2017 - Надежда Порутчик.

На ООО "Мейн стренг" Ятта Абдоулие из Гамбии переписали и ООО "Фишер Клаб 2017", которое теперь называется ООО "Вольт-стар".

Павла Старинца назначили на должность заместителя главы "Укрспецэкспорта" в июне 2018 года, до этого он работал помощником заместителя ГП.

До конца октября госкомпанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" возглавлял Сергей Проскуркин. Сейчас и.о. руководителя гендиректора ГК является Вадим Кожевников. С 2015 до начала 2018 года "Укрспецэкспорт" возглавлял Павел Букин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162929
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какая разница предостовлялись услуги или нет? Если деньги можно на такое списывать, они их спишут рано или поздно.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Донбасс Зеленский Кабмин Киев правоохранительные органы Россия США
 
 
 
 
 
 вверх