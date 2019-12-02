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 Зеленский допустил газовые переговоры с Путиным в нормандском формате

Президент Владимир Зеленский не исключает того, что во время посвященного Донбассу нормандского саммита может обсуждаться вопрос транзита российского газа через Украину, о чем ранее заявил Кремль.

Об этом Зеленский заявил в интервью Spiegel, передает БизнесЦензор со ссылкой на ZN.UA.

"Для меня важно, что вопрос газа сам по себе был независимым. Что бы ни пожелали обе стороны, этот вопрос никоим образом не должны быть связаны с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также рассматривается в нормандском формате", – заявил президент.

Зеленский добавил, что если Украина и РФ подпишут транзитный договор на строк до 10 лет, то российский газопровод "Северный поток-2" на самом деле станет экономическим проектом, а не политическим.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время встречи в нормандском формате Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовый вопрос.

Напомним, Киев, Берлин, Париж и Москва подтвердили участие лидеров четырех государств в "нормандском" саммите 9 декабря в столице Франции.

Владимир Зеленский заявлял, что намерен обсудить на переговорах освобождение заложников, восстановление контроля над границей, "сроки прекращения войны" и местные выборы в ОРДЛО.

Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.

Переговоры прошли после телефонного звонка между Путиным и Зеленским, который состоялся в понедельник и в ходе которого в том числе обсуждалось будущее транзитного контракта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162927
 
 
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