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 Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен, – Витренко

Анонсированный министром энергетики и защиты окружающей среды конкурс на руководителя НАК "Нафтогаз Украины" является длительной процедурой, и до конца 2019 года его проведение маловероятно.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы в первый раз за историю "Нафтогаза" профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и избрали руководителя. Разумеется, если это будет честный конкурс, и выбирать будут действительно профессиональные и политически незаангажированные люди. Также замечу, что конкурс - это дело не одного дня или даже недели. До конца года его вряд ли можно провести", - написал Витренко.

Он также сообщил, что 3 декабря вылетит в Амстердам, где 4 декабря должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" долга около $3 млрд.

"Ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту, а сейчас, фактически, уже и по арбитражу, является сложной. Наша позиция неизменна. Мы конструктивны и неконфликтные, но мы не можем отойти от европейских правил. И об арбитраже, как уже выигранном, так и новом, мы забыть не можем. При этом мы даже не останавливаем процесс принудительного взыскания. Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около $3 млрд. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - отметил Витренко.

Ранее, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновить их наблюдательные советы.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162926
 
 
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