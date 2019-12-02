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 Налоговая служба отчиталась о росте поступлений в третьем квартале на 12%

В августе-ноябре 2019 года налогоплательщики перечислили в сводный бюджет 255,4 млрд грн, что на 27,8 млрд грн, или на 12,2% больше, чем за соответствующий период 2018 года. В том числе в ноябре сводный бюджет получил на 8,8 млрд грн, или на 12,7%, больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, передает БизнесЦензор.

За последние четыре месяца поступления в общий фонд государственного бюджета Украины от налогов, администрируемых ГНС, составили 157,7 млрд грн., что на 11,3%, или на 16 млрд грн, больше по сравнению с августом-ноябрем 2018 года.

Рост поступлений обеспечен в том числе благодаря перевыполнению индикативных показателей по налогу на прибыль. Так, в ноябре в бюджет от этого налога поступило 22,9 млрд грн, что на 1,9 млрд грн, или на 8,8%, больше запланированного и на 4,5 млрд грн больше по сравнению с ноябрем прошлого года.

Также при уменьшении базы налогообложения в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года на 1,5 млрд грн до 19,3 млрд грн выросли задекларированные к уплате суммы НДС. То есть сохраняется тенденция роста начислений НДС опережающими темпами по сравнению с объемами поставки. В частности, темпы роста начислений по декларациям октября составляют 108,3%, при темпах роста объемов поставок - 97,3%.

Также в ноябре поступления от НДС с произведенных товаров (с учетом возмещения) зафиксировано на уровне 8,7 млрд грн, что вдвое больше, чем в ноябре 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162923
 
 
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