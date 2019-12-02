 Goldman Sachs спрогнозировал ускорение роста мирового ВВП в 2020-2021 годах

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прогноз банка, передает БизнесЦензор.

Согласно прогнозу Goldman, средние темпы роста мировой экономики увеличатся до 3,4% в 2020 году с 3,1% в 2019 году, а в 2021 году подъем ускорится до 3,6%.

Поддержку глобальной экономике также окажет смягчение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечают в Goldman.

"Соглашение о "первой фазе" урегулирования торгового спора (между США и Китаем), которое, как ожидается, будет подписано в ближайшие недели, устранит угрозу введения Штатами дополнительной 15-процентной пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $150 млрд с 15 декабря. Соглашение, вероятно, также будет включать отмену 15-процентной пошлины для китайских товаров общей стоимостью $100 млрд, введенную Вашингтоном с 1 сентября, в обмен на увеличение Пекином закупок сельхозтоваров и другие уступки", - говорится в обзоре Goldman.

Подписание промежуточного торгового соглашения сократит негативное давление на экономики США и Китая, а также на мировую экономику в целом в 2020 году, ожидают эксперты.

Неопределенность, связанная с Brexit, также ослабла благодаря тому, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось сплотить членов Консервативной партии вокруг своего плана выхода страны из Евросоюза, что сократило вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"Если страна избежит no-deal Brexit, перспективы роста ее экономики улучшатся", - отмечают эксперты Goldmam. Позитивные последствия, хотя и в меньшей степени, прогнозируются и для других европейских стран.

"Вместе - разрядка напряженности в отношениях США и Китая, а также снижение неопределенности вокруг Brexit - будут способствовать увеличению объема мировой торговли, снизившегося за последний год", - говорится в обзоре.

Смягчение денежно-кредитной политики мировыми центробанками поддержит экономический рост, причем в большей степени, чем ожидает сообщество аналитиков в настоящее время, отмечают в Goldman.

Темпы экономического роста в США в 2020 году останутся на уровне текущего года - 2,3%, а в 2021 году ускорятся до 2,4%, прогнозируют эксперты Goldman.

"Мы уверены в том, что экономический роста в США усиливается, по трем основным причинам. Во-первых, это снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, которое оживило рынок жилья в 2018 и начале 2019 года. Структурный прогноз для рынка жилья также остается сильным, поскольку уровень строительной активности по-прежнему ниже демографического спроса", - говорится в обзоре.

Во-вторых, эксперты Goldman ожидают, что потребительские расходы будут оставаться сильными дольше, чем будут ослабляться инвестиции бизнеса. В-третьих, они отмечают, что влияние такого фактора, как корректировка запасов товаров, на уровень производства товаров в США, ослабевает.

Отправная точка для Европы является более слабой, чем для США, поскольку средние темпы экономического роста в регионе замедлились до уровня ниже долгосрочного тренда, и в крупных экономиках, включая Германию, Италию и Великобританию, отмечается спад, констатируют эксперты.

"Постепенно, однако, ситуация становится более позитивной. Наиболее важными являются сигналы стабилизации промышленного сектора - объем промсектора как доля ВВП в Германии вдвое больше, чем в США", - говорится в обзоре.

Аналитики Goldman также ожидают, что небольшой вклад в усиление темпов экономического роста в еврозоне внесет бюджетное стимулирование, главным образом, со стороны Германии.

Согласно прогнозу инвестбанка, темпы экономического подъема в еврозоне в 2020 году замедлятся до 1,1% с 1,2% и ускорятся до 1,4% в 2021 году.

В Германии рост ВВП в 2020 году ускорится до 0,8% с 0,6% в 2019 году, во Франции - останется на уровне 1,3%, в Италии - усилится до 0,5% с 0,2%, в Испании - замедлится до 1,7% с 2%, ожидают в Goldman.

Британский ВВП, согласно прогнозу экспертов, в следующем году замедлится до 1,1% с 1,3% в текущем году, а в 2021 году подскочит до 2% благодаря устранению неопределенности, связанной с Brexit, а также мерам бюджетного стимулирования, которые могут быть введены после парламентских выборов 12 декабря.

В отличие от США и Европы, в Китае не стоит ждать ощутимого усиления темпов экономического подъема, отмечают эксперты Goldman.

"В этом году китайские власти смогли предотвратить резкое замедление роста, ослабив юань, а также смягчив макроэкономическую политику на некоторых уровнях. Кроме того, Пекин выбрал более консервативный подход к монетарной политике, чем в прошлом", - говорится в обзоре.

В 2020 году, согласно прогнозу Goldman, экономический подъем в Китае замедлился до 5,8% с 6,1% в текущем году, а в 2021 году ослабнет до 5,7%.

"Мы ожидаем, что китайские власти допустят замедление роста ВВП в следующем году при сохранении цели повышения "качества" экономического подъема за счет ограничения спекуляций на рынке недвижимости и ограничения темпов увеличения уровня долговой нагрузки", - отмечают эксперты агентства.