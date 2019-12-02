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Все про:Кабмин (3660) Янчук (5) АРМА (22)

 Кабмин отстранил главу Агентства по управлению коррупционными активами. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров отстранил Антона Янчука от выполнения обязанностей главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Виталия Сигидина.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1146-р от 27 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Сигидин занимает должность начальника отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА.

Кабмин отстранил главу Агентства по управлению коррупционными активами 01

Как сообщалось, 21 ноября пресс-служба правительства сообщила, что Кабинет министров отстранит Антона Янчука от выполнения обязанностей главы АРМА из-за срыва отопительного сезона выбранным АРМА управителем ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине.

При этом прес-служба Кабмина изначально ошибочно сообщила, что Янчук уже отстранен.

Кабинет министров назначил Янчука председателем АРМА в декабре 2016 года. До этого он работал заместителем министра юстиции Павла Петренко, в 2008-2013 годах был старшим юристом ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", владельцем которой был сам Павел Петренко до назначения министром. У этой же фирмы он уже будучи министром арендовал автомобиль.

При этом смена правительства и отставка Павла Петренко с должности министра по результатам парламентских выборов 2019 года не привела к автоматической отставке Антона Янчука из АРМА, поскольку согласно закону он на должность назначен в 2016 году сроком на пять лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162917
 
 
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