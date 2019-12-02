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 Минкульт изменил правила распределения средств культурного фонда жены Порошенко

В 2020 году общий бюджет Украинского культурного фонда (УКФ) остается на уровне 2019 года (700 млн грн), но будут существенно изменены направления и правила финансирования проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта, передает БизнесЦензор.

"Министерство стратегически планирует все деньги, направленные на финансирование кинопроектов, сконцентрировать в Госкино (сейчас финансирование кинопроектов заложено в: УКФ, Минкульте и Министерстве информационной политики). Поэтому финансирование кинопроектов в рамках УКФ на 2020 год уменьшается с 400 млн до 150 млн грн", – сказано в сообщении.

В то же время почти вдвое увеличится финансирование в рамках УКФ на проекты, которые не связаны с кино: с 250 млн до 500 млн грн.

Кроме того, будут расширены возможности подачи заявок.

"Ранее одна организация могла подавать одну заявку в УКФ в течение года. Сейчас количество таких заявок от объединений и творческих игроков увеличено до 30. утвердительный ответ от фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение", – отмечают в министерстве.

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Как сообщалось, бюджет государственной организации "Украинский культурный фонд" Министерства культуры на грантовые программы в 2019 году составлет 641 млн грн.

Напомним, бывший министр культуры Евгений Нищук в январе 2018 года назначил председателем Украинского культурного Фонда Марину Порошенко, жену экс-президента Петра Порошенко. Как заявили тогда в Минкультуры, за ее кандидатуру по итогам открытого конкурса единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда. Исполнительным директором фонда является Юлия Федив.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162914
 
 
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