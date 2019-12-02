 Государственный фонд поддержки стартапов начал прием заявок

Об этом сказал Алексей Гончарук во время брифинга о начале приема Украинским фондом стартапов заявок на получение грантов, передает БизнесЦензор.

"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed и seed. Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. В следующем – по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", – пояснил Гончарук.

Он добавил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехника, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронную коммерцию, интернет вещей.

"Правительство не будет вмешиваться в работу бизнеса. Зато наша победа будет заключаться в том, что путем поддержки стартапов и поощрения украинцев к предпринимательству мы усилим развитие украинской экономики и создадим дополнительные рабочие места. Эти аспекты являются факторами общего благосостояния наших людей", – отметил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть краткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией, по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

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Как сообщалось, Украинский фонд стартапов начал работу в июле. Он должен стать одним из ключевых инструментов поддержки новых промышленных идей в сегменте микро и малых предприятий и физлиц-предпринимателей.

Бюджет фонда составляет около 400 млн грн и в начале деньги будут предоставляться под конкретные проекты на грантовой основе. Отбор проектов будет осуществлять специальная конкурсная комиссия, а координировать саму работу Фонда наблюдательный совет.

Кабинет министров принял решение о создании Фонда развития инноваций в ноябре 2018 года.