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 Государственный фонд поддержки стартапов начал прием заявок

Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование проектов, на эти цели предусмотрено 440 млн грн.

Об этом сказал Алексей Гончарук во время брифинга о начале приема Украинским фондом стартапов заявок на получение грантов, передает БизнесЦензор.

"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed и seed. Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. В следующем – по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", – пояснил Гончарук.

Он добавил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехника, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронную коммерцию, интернет вещей.

"Правительство не будет вмешиваться в работу бизнеса. Зато наша победа будет заключаться в том, что путем поддержки стартапов и поощрения украинцев к предпринимательству мы усилим развитие украинской экономики и создадим дополнительные рабочие места. Эти аспекты являются факторами общего благосостояния наших людей", – отметил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть краткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией, по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

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Как сообщалось, Украинский фонд стартапов начал работу в июле. Он должен стать одним из ключевых инструментов поддержки новых промышленных идей в сегменте микро и малых предприятий и физлиц-предпринимателей.

Бюджет фонда составляет около 400 млн грн и в начале деньги будут предоставляться под конкретные проекты на грантовой основе. Отбор проектов будет осуществлять специальная конкурсная комиссия, а координировать саму работу Фонда наблюдательный совет.

Кабинет министров принял решение о создании Фонда развития инноваций в ноябре 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162907
 
 
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...походу, пока работает только поддержка факапов...
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