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 Экспорт украинского зерна превысил 24,8 миллиона тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 2 декабря 2019 года экспортировала 24,81 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 32% больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени Украина экспортировала 13,47 млн тонн пшеницы, 7,52 млн тонн кукурузы, 3,5 млн тонн ячменя.

По состоянию на 2 декабря этого года также экспортировано 156,5 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 54,94 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162905
 
 
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