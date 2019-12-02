 Экспорт украинского зерна превысил 24,8 миллиона тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени Украина экспортировала 13,47 млн тонн пшеницы, 7,52 млн тонн кукурузы, 3,5 млн тонн ячменя.

По состоянию на 2 декабря этого года также экспортировано 156,5 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 54,94 млн тонн.