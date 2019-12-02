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 Запасы газа в хранилищах превышают прошлогодние на 29%, – "Укртрансгаз"

Текущий объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) превышает показатель запасов 30 ноября 2018 года на 28,7%, 30 ноября 2017 года – на 28,8%, на 30 ноября 2016 года – на 53,1%.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным компании, с 1 по 30 ноября 2019 года запасы природного газа в подземных хранилищах снизились на 4,7% (на 1,02 млрд куб. м) – до 20,76 млрд куб. м.

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 30 ноября этого года составил на 48,65 млн куб. м при импорте 17,49 млн куб. м и внутренней добыче 56,33 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м.

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162903
 
 
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