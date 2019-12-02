 "Укрзализныця" обещает купить 26 новых вагонов после повышения цен на билеты на 22%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"В случае индексации тарифов на пассажирские перевозки, в 2020 году "Укрзализныця" существенно обновит парк пассажирских вагонов. В частности, компания планирует приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 млн грн и около 500 млн грн потратить на модернизацию еще 40 вагонов", – сообщает "Укрзализныця".

"Укрзализныця" планирует получить около 700 млн грн от индексации тарифов на перевозку пассажиров.

"Индексация тарифов планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+", – сказано в сообщении.

В компани напомнили, что в последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года.

"Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок. Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн", – сообщает "Укрзализныця".

Как сообщалось, на минувшей неделе "Укрзализныця" представила проект финансового плана компании на 2020 год. Согласно документу, в следующем году запланировано повышение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с марта. Таким образом, в декабре 2020 года тариф на пассажирские перевозки будет на 22% больше относительно тарифа в январе того же года.