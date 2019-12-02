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 Зеленский уволил главу комисии по военно-техническому сотрудничеству

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №869/2019 от 29 ноября обнародован на официальном сайте главы государства.

Сам Кривонос обвинил руководителя ведомства Алексея Данилова в своем увольнении с двух должностей. По словам Кривоноса, его увольнение свидетельствует о нежелании определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", "как раз когда мы уже вышли на финиш".

В свою очередь в пресс-службе СНБО заявили, что Сергей Кривонос остается заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

"Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", – заявили в ведомстве. 

Кривонос был назначен главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в апреле экс-президентом Петром Порошенко.

С ноября 2014 года Сергей Кривонос – начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 года – первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру после встречи с Петром Порошенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162893
 
 
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