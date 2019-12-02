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 Спикер Рады подписал закон о госбюджете на 2020 год

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год. 2 декабря документ был направлен на подпись президенту Украины.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Во время брифинга после согласительного совета фракций парламента Разумков заверил, что не просрочил сроки, подписав закон 2 декабря.

"Не просрочили сроки. Обрабатывали наши управления для того, чтобы выйти на качественный документ. Это техническая работа. Плюс, это связано с тем, что я был в командировке. Я думаю, что на бюджет это точно отрицательно не повлияет", – сказал Разумков.

Согласно регламенту Верховной Рады, после принятия текст закона в течение 10 дней должен прорабатываться главным комитетом. Далее документ подписывает председатель Верховной Рады. Это должно произойти не ранее двух и не позднее пяти дней с момента подачи.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год.

Госбюджет на 2020 год рассчитан, исходя из уточненного прогноза номинального ВВП в размере 4 510,8 млрд грн, его реальный рост предусмотрен на уровне 3,7%, прогноз инфляции – 5,5%, прироста реальной зарплаты – 10,1%. Среднегодовой прогнозный курс гривни для расчетов составит 27 грн/$, а прогнозный курс на конец 2020 года – 27,5 грн/$.

В доработанном ко второму чтению законопроекте №2000 доходы госбюджета на 2020 год увеличены на 14,18 млрд ​​грн (или на 1,3%), в т.ч. по общему фонду – на 11,92 млрд ​​грн и по специальному фонду – на 2.26 млрд грн. Расходы увеличены на 10,1 млрд грн (или на 0,9%), в т.ч. по общему фонду – на 7,82 млрд грн и по специальному фонду – на 2.27 млрд ​​грн.

Таким образом, доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 093,7 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 974,7 млрд грн и доходы специального фонда – 119 млрд грн. Расходы составят 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1 052,2 млрд грн, специального фонда – 127,9 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162892
 
 
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