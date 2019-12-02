 Суд арестовал контрабандиста Альперина с залогом в 70 миллионов (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает БизнесЦензор.

"Организатору коррупционных схем на таможне, нанесшего более 77,7 млн грн убытков, избрана мера пресечения. Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога", – сказано в сообщении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

В суде напомнили, что Альперину инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.

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Как сообщалось, 27 ноября сотрудники НАБУ задержали одесского контрабандиста Вадима Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру. Перед этим президент Владимир Зеленский лично пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет задержать Альперина.

26 ноября НАБУ задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.