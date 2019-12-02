 Нардепы на следующей неделе могут работать в пленарном режиме, – Разумков

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Возможно, если будет на это воля депутатов, следующая неделя будет комбинированной: объединять в себе и заседания комитетов, потому что следующая неделя - так называемая комитетская, и будут некоторые дни выделены под заседание Верховной Рады", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

При этом он подчеркнул, что для такого сценария еще нужно согласие народных депутатов и решение Регламентного комитета.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник предложил следующую неделю работать как в комитетах, так и в режиме заседаний Верховной Рады.

В соответствии с календарным планом работы Верховной Рады, народные депутаты 3-6 декабря работают в пленарном режиме, а 9-13 декабря – в комитетах.