 Кабмин назначил главой Госрезерва топ-менеджера газовой компании Коломойского

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1142-р от 27 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, новый глава Госрезерва назначен на должность с 29 ноября сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

В поданной декларации в качестве кандидата на должность главы Госрезерва, Погорелый указал 1,28 млн грн зарплаты за прошлый год, не уточнив работодателя.

Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.

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Как сообщалось, 29 сентября Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства резерва начальника финансового управления указанного агентства Владимира Мароха вместо Павла Котова.

Напомним, 25 сентября Кабмин уволил руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова.

В июле Кабинет министров в связи с отстранением от должности Вадима Мосийчука назначил исполняющим обязанности главы Госрезерва первого заместителя ведомства Павла Котова, помощника экс-главы фракции БПП Артура Герасимова и бывшего помощника бывшего первого вице-премьера Стапана Кубива.