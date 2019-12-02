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 РФ запустила газопровод "Сила Сибири" в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Путин заявил, что с запуском газопровода взаимодействие двух стран в сфере энергетики выйдет на новый уровень. Он рассчитывает, что товарооборот с Китаем к 2024 году вырастет до $200 млрд.

Присутствовавший при запуске глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал "Силу Сибири" одним из самых масштабных проектов компании.

"Газпром" и китайская CNPC заключили контракт о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту в мае 2014 года, он вступил в силу в мае 2015-го. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд куб. м российского газа в Китай по "Силе Сибири".

По итогам переговоров в апреле 2019-го лидеры России и Китая договорились увеличить поставки по газопроводу еще на 6 млрд куб. м.

В преддверии запуска "Силы Сибири" акции "Газпрома" на Москоксой бирже поднимались более чем на 2%. Уже в 2020 году продажи газа по новому газопроводу могут принести "Газпрому" около $1 млрд выручки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162840
 
 
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