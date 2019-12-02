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 Нацбанк в ноябре оштрафовал 4 банка за несоблюдение финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре оштрафовал банк Ощадбанк (Киев) на 200 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка в пятницу, по этой же причине регулятор оштрафовал Европейский промышленный банк (ЕПБ, Киев) на 400 тыс. грн.

Отмечается также, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по изучению операций клиентов банка центробанк оштрафовал Радабанк (Днепр) на 300 тыс. грн.

Кроме того, регулятор оштрафовал Мегабанк (Харьков) на 200 тыс. грн из-за неостановки им финансовой операции, участником которой является лицо, связанное с осуществлением террористической деятельности, или в отношении которого применены международные санкции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162837
 
 
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