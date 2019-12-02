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 Нацбанк на прошлой неделе увеличил выкуп валюты в полтора раза

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 25 по 29 ноября купил на межбанковском валютном рынке $184 млн, что на 53,3%, или на $64 млн больше, чем неделей ранее.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте центробанка, весь объем валюты был выкуплен по единому курсу (с использованием инструмента matching), как и на прошлой неделе.

Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $5,479 млрд, продал - $479,23 млн, в частности сумма чистой покупки валюты в ноябре составила $867,8, тогда как в октябре Нацбанк приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк приобрел $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162831
 
 
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