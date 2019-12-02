[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.82 26.08
 Корпоративные отношения
  634  2
Все про:Германия (720) лекарства (278) фармрынок (39)

 Германская компания покупает фармбизнес "Биофармы" Хмельницкого и Ефименко

Германская фармкомпания STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов производителя препаратов крови Biopharma.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пресс-релизу STADA в понедельник, фармацевтический бизнес Biopharma станет неотъемлемой частью STADA в Украине и имеет мощный потенциал роста в производстве высококачественных рецептурных и безрецептурных препаратов.

Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в городе Белая Церковь (Киевская обл.).

Акционеры Biopharma сохранят бизнес компании, связанный с переработкой плазмы крови, и сосредоточатся на его развитии как в Украине, так и за ее пределами. Для приобретения STADA необходимо получить разрешение на слияние в Украине.

Как ожидается, сделка будет закрыта в декабре 2019 года.

Управляющий партнер компании Biopharma Константин Ефименко вместе с партнером Василием Хмельницким и финансовыми инвесторами сосредоточится на развитии бизнесе компании Biopharma по переработке плазмы крови, развивая новый завод Biopharma по фракционированию плазмы и сеть современных центров сбора крови и расширяя наше присутствие на международных рынках.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162828
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Быть такого не может . Свиноботы сказали что инвесторы всьо, тогой, збiжали всi
 показать весь комментарий
 
Порохоботи питають: чому не сидить свинарчук?)))) А для зєлєйобіків: саме під час президенства Пороха побудували і розвинули Біофарму. І, зебіл, це не інвестиція: це просто німці купують ГОТОВИЙ бізнес в Україні. Як купили колись швейцарці Торчин, Мівіну, Світоч. Просто зміна власників, жодного нового робочого місця чи заводу. Але 73% тупих дятлів не шорять в економіці, як, зрештою, не шарять ні в чому)))) дивись Свати і не чіпай клавіатуру, довбойоб!)))))
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Германия Донбасс Зеленский Киев Киевская область Нацполиция Россия Северный поток США
 
 
 
 
 
 вверх