 Нефьодов анонсировал запуск новой таможенной службы на следующей неделе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"...Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - сообщил Нефьодов.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поучил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы М.Нефьодову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года. А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.
все по единому окну, а сейчас то они что собираются сделать?
живем в удивительное время, что-то делают, но что именно,
ты узнаешь только по факту того как изменения произошли.
может надо немного изменить схему?