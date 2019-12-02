 В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Так, прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных, тогда как ранее был 2007 гривень. Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум теперь составляет 1638 грн (был 1564), для детей до 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и 2218 грн для детей от 6 до 18 лет (был 2118 грн).

Также с сегодняшнего дня в Украине повысили минимальную пенсию на 74 грн до 1638 грн. Это второе повышение в текущем году. С 1 июля она была повышена на 67 грн - до 1564 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Также вырос размер максимальной пенсии на 740 грн - до 16 380 грн. Кроме того, вырос максимальный размер пособия по безработице - до 8408 грн. Также увеличились социальные выплаты. Так, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырос - с 849,5 до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 до 1109 грн.