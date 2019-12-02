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 Цены на нефть находятся выше $61 за баррель после резкого падения

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на заседании, которое состоится на этой неделе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Министр нефти Ирака Тамир Габдан сообщил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки. По его словам, подобное сокращение обеспечит стабильность нефтяного рынка.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $61,24 за баррель, что на $0,75 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на $2,78 (4,39%), до $60,49 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,91 (1,65%) - до $56,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $2,94 (5,06%), до $55,17 за баррель.

В ноябре Brent подорожала на 3,7%, WTI - 1,8%.

Резкое падение цен на нефть в пятницу последовало за сообщением Bloomberg о растущем недовольстве Саудовской Аравии невыполнением странами ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи.

По данным источников агентства, на предстоящей встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия даст понять, что больше не намерена компенсировать избыточную добычу других участников соглашения за счет более серьезного сокращения собственной добычи.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе - индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162803
 
 
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