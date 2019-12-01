 В Великобритании откроют точки бесконтактной зарядки электромобилей

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на newcivilengineer, передает БизнесЦензор.

Зарядные точки нового типа предполагается размещать в общественных местах - в жилых кварталах, на парковках, стоянках такси. Новая технология будет использоваться как дополнение к традиционным зарядным станциям, поэтому ее внедрение не потребует значительных затрат и инфраструктурных изменений.

В бесконтактных зарядных устройствах расположенная под дорожным покрытием индукционная катушка генерирует переменное электромагнитное поле, получая энергию от зарядной станции. Вторая индукционная катушка расположена в транспортном средстве. Она преобразует электромагнитное поле в электричество, которое используется для зарядки аккумулятора без физического подключения к зарядной станции.

Исполнительный директор Connected Curb Крис Пейтман-Джонс заявил: "Индукционные зарядки станут обыденным явлением быстрее, чем ожидается. Производители транспортных средств все чаще используют эту технологию в своих новых моделях, но в настоящее время [в Великобритании] действует лишь несколько точек индукционной зарядки EV. Мы стремимся изменить ситуацию к лучшему и рады быть лидерами в этой области наряду с компанией Magment. В ближайшие годы индукционная зарядка станет повсеместной технологией, и на то есть веские причины: она не уступает традиционной по скорости [зарядки батарей], но проще и удобней в использовании".

Развертывание сети индукционных зарядных точек в Великобритании начнется в ближайшие два месяца. В остальных государствах они станут появляться в середине 2020 года.