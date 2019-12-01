 Евросоюз начал расследование против Google о методах сбора данных, – СМИ

Об этои сообщает Reuters со ссылкой на Еврокомиссию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В частности, изучается, как доминирующие технологические компании используют и монетизируют данные.

"Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практики Google по сбору и использованию данных", - передает агентство.

Отмечается, что ЕС интересуют данные, которые касаются местных поисковых служб, интернет-рекламы, службы таргетинга онлайн-рекламы и другие.

Отмечается, что за последние два года Еврокомиссия оштрафовала Google более чем на 8 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. В корпорации отмечают, что компания использует данные для улучшения своих услуг, а пользователи имеют возможность управлять своими данными или удалять их в любое время.

В марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке интернет-рекламы. Речь идет о принадлежащей Google платформе для размещения контекстной рекламы AdSense, от клиентов которой требовалось подписывать контракт, запрещающий им публиковать рекламу от конкурентов Google в поисковых выдачах.

В июле прошлого года европейские власти оштрафовали корпорацию на 4,3 млрд евро за то, что она принуждала производителей смартфонов предустанавливать сервисы и приложения Google. В июне 2017 года Google оштрафовали на 2,4 млрд евро - тогда ее обвинили в том, что она предоставляла преимущество в результатах поисковой выдачи собственному сервису Google Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров.