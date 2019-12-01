 Польша с завтрашнего дня начинает оформление и выдачу разрешений, – Мининфраструктуры

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

На основании протокольного поручения заседания Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств от 27 ноября 2019 года №31 выдача таких разрешений будет организована на 7 пунктах выдачи разрешений по следующему графику:

Оформление и выдача разрешений будет осуществляться в соответствии с прозрачным механизмом с учетом полной массы автомобиля более 10 тонн и экологических параметров транспортного средства Евро-3 и выше для универсальных разрешений и Евро-4 и выше для транзитных разрешений, согласно таблицам в соответствии с видом разрешения.

Движение разрешений каждого вида - транзит, универсал Е3, универсал Е4 - можно отследить в режиме реального времени в разрезе каждого ПВД по таблицам, ссылки на которые будут опубликованы на сайте "Укртрансбезопасности" перед началом выдачи разрешений.