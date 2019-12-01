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 Бюджет развития Львова в 2020 году стал на 21% меньше, чем в прошлом году

Львовский городской совет утвердил бюджет на 2020 год. Так, доходы бюджета города составят 8,8 млрд грн, а расходы – 9,7 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В частности, на образование горсовет выделил 3,2 млрд грн, 965 млн грн предумотрено на жилищно-коммунальное хозяйство, на гарантии по кредитам коммунальных предприятий заложено 726 млн грн, а на зарплаты сотрудникам горсовета – 635 млн грн. На соцзащиту заложено 597 млн грн, на культуру и искусство – 187 млн грн, а на физкультуру и спорт – 105,9 млн грн.

Согласно решению, бюджет развития города на 2020 год составит 2,5 млрд грн и это на 21% меньше, чем в бюджете на 2019 год.

Детальный перечень объектов, которые будут финансировать за эти средства, горсовет планирует утвердить отдельным решением на одном из ближайших заседаний.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162732
 
 
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