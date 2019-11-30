 Кабмин планирует получить более 100 миллионов от продажи трех крупных гособъектов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Приватизация - один из ключевых приоритетов правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - сказал премьер Алексей Гончарук.

Так, согласно данным Фонда госимущества крупнейшие среди проданных недавно объектов: оптовый рынок в Броварах, проданный за 44,5 млн грн; "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций" – за 3,5 млн грн, а также проданы 100% акций "АО Украина Туристическая".

"Фонд госимущества должен продолжить работу относительно 415 объектов из 500, которые правительство недавно передал в Фонд государственного имущества", - сказано в сообщении.