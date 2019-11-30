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 В Германии активисты блокируют крупнейший угольный карьер

Около 4000 членов движения гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом всё") в субботу, 30 ноября, выдвинулись к карьеру по добыче бурого угля в Лаузице и буроугольному бассейну под Лейпцигом на востоке Германии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Активисты блокируют инфраструктуру по добыче сырья, требуя незамедлительного прекращения работ и системных изменений.

Как сообщили в пресс-службе альянса, различные группы участников прибывают из Дрездена, Лейпцига и Берлина. Одновременно запланированы многочисленные демонстрации молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future) и экологических ассоциаций.

"Мы решительно требуем немедленного прекращения добычи угля", - отметил представитель Ende Gelände Джонни Паркс.

"Мы переживаем критический момент, окно возможностей для прекращения климатического кризиса быстро закрывается. Но у нас все еще есть надежда: сегодня мы берем ситуацию с отказом от угля в свои руки и своими телами блокируем этот путь разрушения", - подчеркнул он.

В середине июня забастовка Fridays For Future прошла возле Рейнского буроугольного бассейна. Несколько тысяч молодых людей прошли маршем к деревне Кайенберг, жители которой в ближайшие годы будут переселены в другие места в связи с расширением площади угольной добычи. К участникам движения Fridays for Future присоединились сторонники Ende Gelände.

Новая волна масштабных протестов в защиту климата прокатилась по всему миру 29 ноября. Акции состоялись в Австралии, Японии, в европейских странах, в частности, Германии. К мероприятиям присоединились сотни тысяч человек.

В начале года в ФРГ была принята программа по полному отказу от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии к концу 2038 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162682
 
 
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