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Все про:газовые переговоры (157) Газпром (1392) Нафтогаз (1949) Транзит газа (272)

 На газовых переговорах Украины и РФ обсуждается минимальный объем транзита, – СМИ

На переговорах сторон по транзиту газа обсуждается не наилучший для Украины вариант – транзит лишь 30 млрд кубометров российского газа.

Об этом со ссылкой на Зеркало Недели сообщает БизнесЦензор.

Это лучше, чем "нулевой вариант" (отсутствие транзита), но малорентабельный для оператора ГТС Украины, пишет издание.

"В пятницу, по информации источников ZN.UA, к переговорам подключились и представители газовых компаний РФ и Украины и оператор ГТС. Правда, обсуждают пока пессимистический вариант — транспортировку через ГТС Украины всего до 30 млрд кубометров газа. Этого объема не хватает "Газпрому", чтобы закрыть все свои контракты в следующем году", - говорится в материале.

Автор отмечает, что позиция Украины – в подписании десятилетнего контракта на условиях европейского законодательства с обязательным объемом транзита 60 млрд кубометров в год. Еще 30 млрд кубометров резервируется с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.

Но это не входит в планы "Газпрома", который намерен поскорее задействовать на полную мощность "Северный поток-2", а также газомагистрали через Турцию. Такой контракт "Газпрому" станет обузой в случае быстрой реализации его газотранзитных планов, подчёркивает Еременко.

Напомним, 19 ноября "Газпром" отправил "Нафтогазу" предложение о заключении нового или продлении действующего договора, срок действия которого истекает 1 января 2020 года.

Российский монополист предложил НАК отказаться от 3 млрд долларов, выигранных в Стокгольмском арбитраже, в обмен на годичный контракт и 25% скидку на газ. К тому же в Кремле высказывались за вынесение темы газового транзита на предстоящий нормандский саммит.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162677
 
 
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