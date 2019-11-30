 Суд снял арест с завода Кузня на Рыбальском, который Порошенко продал Тигипко

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Суд рассмотрел жалобу на арест имущества и корпоративных прав завода, который в сентябре наложил Печерский райсуд Киева. Апелляционная инстанция отказала Госбюро расследований (ГБР) в аресте и отменила предыдущее решение.

Апелляционный суд пришел к выводу, что решение Печерского суда об аресте было необоснованным, а ходатайство ГБР об аресте имущества было внесено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

Арест сняли с комплекса производственных строений площадью 115,8 тыс. кв. м, пожарного депо, тира на Рыбальском полуострове, семи общежитий, нежилого помещения площадью 3600 кв. м и павильона. Арест также снят с корпоративных прав 3,2 млн именных акций завода.

ГБР ходатайствовало об аресте в связи с расследованием сделки купли продажи завода между Петром Порошенко и Сергеем Тигипко.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".

В мае бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. В частности, по словам Портнова, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе для "Кузни на Рыбальском".

Директор ГБР Роман Труба 23 мая сообщил, что бюро изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По словам Трубы, в данном заявлении речь идет о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

В конце июля лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко сообщал, что на допросе в Государственном бюро расследований он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

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Напомним, до середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее – "Фонд "Петра Порошенко"), в котором были сконцентрированы активы президента. Вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

В сентябре 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Стоимость 73,96% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко, по договору купли-продажи с компанией Ewins Limited Сергея Тигипко от 15 ноября 2018 года составила $235,79 млн.

В 2016 году правительство Украины предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года, в 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера продлены сроком до 1 января 2021 года.

бизнесмен привлек $600 млн инвестиций.