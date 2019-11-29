 Новый оператор ГТС Украины подписал договор о виртуальном реверсе газа с Польшей

Об том сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

В частности, было подписано дополнение к Соглашению о взаимодействии по точкам соединения между Польшей и Украиной с изменениями.

В частности, после подписания документа в точке соединения "Германовичи" с 1 декабря 2019 года будет возможно осуществлять операции по виртуальному реверсу газа.

"Аллокация будет происходить в соответствии с операционным балансирующим счетом (ОБА), который не обнуляется каждый месяц, в полном соответствии с требованиями сетевых кодов ЕС", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в точке соединения "Дроздовичи" с 1 января 2020 года услуги транспортировки природного газа будут предлагаться в полном соответствии с сетевыми кодексами ЕС, включая возможности виртуального реверса и аллокации в соответствии с операционным балансирующим счетом. До конца текущего года эта точка заблокирована по текущему контракту с "Газпромом".

"Учитывая тот факт, что процесс отделения независимого оператора ГТС Украины еще продолжается, стороны также согласовали правила сотрудничества с целью обеспечения непрерывности функционирования обеих точек соединения, а именно передачу соглашения о взаимодействии от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины" после завершения процедуры отделения, то есть с 1 января 2020 года", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что сегодня продолжается переговорный процесс относительно других точек соединения на выходе из украинской ГТС.

С 1 января 2020 после завершения транзитного контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" взаимодействие между оператором ГТС Украины и смежными операторами будет возможно исключительно в соответствии с европейскими бизнес-правилами.