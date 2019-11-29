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 НПЗ Беларуси из-за России потеряют $320 миллионов в 2019 году

Замглавы "Белнефтехима" Андрей Бунаков заявил, что по итогам 2019 года нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси потеряют из-за налогового маневра в России $320 млн. Потери за пять лет (с 2019 по 2024 год) составят $5,8 млрд.

Об этом Бунаков заявил в интервью изданию "Вестник "Белнефтехима", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля, что будет компенсироваться ростом налога на добычу. Это означает рост экспортных цен и потери для Беларуси, которая и так получает российскую нефть без пошлин.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за весь срок с начала маневра до его завершения (с 2015 по 2024 год) республика может потерять $10,6 млрд. Глава белорусского Минфина Максим Ермолович 10 октября рассказал, что за 2019-2020 годы Беларусь из-за маневра потеряет $800 млн (по $400 млн в год).

По словам Бунакова, в результате маневра сырье для белорусских НПЗ будет ежегодно дорожать на $17,7 ща тонну, что приведет к значительному ухудшению экономики предприятий, требующему компенсационных мер.

В настоящее время Москва и Минск ведут переговоры по поводу компенсаций.

Как сообщалось, "Белнефтехим" рассматривает три варианта развития подведомственных НПЗ.

"Мы уже видим три возможных варианта развития НПЗ: топливно-нефтехимический, нефтехимический, ароматический", - сообщил начальник производственно-технологического управления концерна Сергей Шмаенков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162628
 
 
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