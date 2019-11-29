 АМКУ рекомендует "Укрзализныце" снизить цену коллективного бронирования билетов

Соответствующую рекомендацию дал комитет "Укрзализныци" по итогам проверки формирования цены на указанную услугу с 15 января 2019 года в размере 200 грн за место, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для оформления проезда организованной группы пассажиров ж/д транспортом организатор перевозки может выкупить проездные документы только после уплаты за резервирование мест для такой перевозки. Однако в отдельных случаях стоимость коллективного бронирования мест превышает стоимость самого билета, что является обременительным для украинцев. Во время проверки установлено: "Укрзализныця" установила экономически необоснованную цену на услугу по резервированию мест для перевозки организованных групп пассажиров, что имеет признаки злоупотребления монопольным положением", - поясняет АМКУ.

В Антимонопольном комитете отметили, что представители "Укрзализныци" не возражали против выводов АМКУ и сообщили о намерении в кратчайшие сроки выполнить эти рекомендации.