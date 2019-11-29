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 АМКУ рекомендует "Укрзализныце" снизить цену коллективного бронирования билетов

Антимонопольный комитет Украины рекомендует "Укрзализныце" привести цену коллективного бронирования билетов до экономически обоснованного уровня.

Соответствующую рекомендацию дал комитет "Укрзализныци" по итогам проверки формирования цены на указанную услугу с 15 января 2019 года в размере 200 грн за место, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для оформления проезда организованной группы пассажиров ж/д транспортом организатор перевозки может выкупить проездные документы только после уплаты за резервирование мест для такой перевозки. Однако в отдельных случаях стоимость коллективного бронирования мест превышает стоимость самого билета, что является обременительным для украинцев. Во время проверки установлено: "Укрзализныця" установила экономически необоснованную цену на услугу по резервированию мест для перевозки организованных групп пассажиров, что имеет признаки злоупотребления монопольным положением", - поясняет АМКУ.

В Антимонопольном комитете отметили, что представители "Укрзализныци" не возражали против выводов АМКУ и сообщили о намерении в кратчайшие сроки выполнить эти рекомендации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162626
 
 
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