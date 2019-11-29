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 НБУ утвердил требования к поставщикам электронных доверительных услуг и регламент работы удостоверяющего центра

Национальный банк Украины утвердил Положение о квалифицированных поставщиках электронных доверительных услуг, внесенных в Доверительный список по представлению удостоверяющего центра.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Положение, разработанное во исполнение полномочий, установленных законом Украины "Об электронных доверительных услугах", устанавливает условия приобретения статуса квалифицированного поставщика и определяет требования к:

  • регламенту работы квалифицированного поставщика;
  • составу работников квалифицированного поставщика и их функциональных обязанностей, необходимых для предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг;
  • управлению доступом к информационным ресурсам квалифицированного поставщика;
  • физической среде, которая используется квалифицированным исполнителем в процессе оказания квалифицированных электронных доверительных услуг;
  • обеспечению непрерывности предоставления услуг квалифицированным поставщиком;
  • управлению ключами квалифицированного поставщика;
  • использованию средств криптографической защиты информации квалифицированным поставщиком;
  • ведению журналов аудита квалифицированного поставщика.

Регламент работы удостоверяющего центра с целью приведения условий деятельности удостоверяющего центра к требованиям закона Украины "Об электронных доверительных услугах" изложен в новой редакции.

Документ определяет:

  • перечень квалифицированных электронных доверительных услуг, предоставление которых обеспечивает удостоверяющий центр;
  • организационную структуру удостоверяющего центра;
  • процедуру внесения в доверительный список сведений/изменений о поставщиках;
  • политику сертификата при предоставлении Удостоверяющим центром квалифицированных электронных доверительных услуг;
  • положение сертификационных практик при предоставлении Удостоверяющим центром квалифицированных электронных доверительных услуг.

Национальный банк также отменил неактуальные нормативно-правовые акты, которые регулировали деятельность удостоверяющего центра Национального банка и центров сертификации ключей банков Украины согласно сроков, определенных в законе Украины "Об электронной цифровой подписи". 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162625
 
 
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