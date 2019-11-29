 Украина и Россия начали согласование договора о присоединении сетей по европейским правилам, – "Нафтогаз"

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", представители которой присутствовали на встрече в Вене 28 ноября, передает БизнесЦензор.

"Из хорошего: мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ (Оператор ГТС Украины) передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продлению транзита, хотя до конечного решения еще далеко. Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обоих операторов проанализировали комментарии и пришли к согласию по тексту соглашения", – сказано в сообщении "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" настаивают на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС из соседних стран Евросоюза с Молдовой и Россией, так как договоры являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, которые ввела Украина.

"Важное предостережение. Опыт показывает, что с приближением к важным датам тактика российской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне – очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но ведь и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зиме, и загнать нас в угол невозможно. Известно, что даже когда россияне вынуждены чем-то уступать, они будут пытаться представить это как свою победу. Когда говорят об уступках, никогда не помешает посмотреть, нет ли в пакете второго дна. Мы помним. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и спасибо, что внимательно следите за делом", – также говориится в сообщении "Нафтогаза".